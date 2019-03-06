حزب جزائري يسحب نوابه من البرلمان بسبب ترشح بوتفليقة

سحبت جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية نوابها من البرلمان احتجاجاً على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لمنصب الرئيس للعهدة الخامسة.

ومن ناحية أخرى وسع منسق هيئة التسيير لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب أعضاء الهيئة المسيرة للحزب الحاكم التي شهدت هذه المرة عودة قوية لصقور الحزب.

وشملت القائمة التي أعلن عنها حتى اللحظة، وزير العدل، الطيب لوح وزير العلاقات مع البرلمان، وبدة محجوب وزير الخارجية، وعبد القادر مساهل، وزير الشباب والرياضة الأسبق، والهاشمي جيار، عضو مجلس الأمة من الثلث الرئاسي، وصالح قوجيل، بالإضافة للقيادي الأسبق لجبهة التحرير عبد الكريم عبادة، وعبد الرحمن بلعياط، وعضو المكتب السياسي المستقيل، حسين خلدون.

تغييرات تأتي بحسب مراقبين لإنهاء حالة الانشقاقات التي عرفها الحزب في الآونة الأخيرة واستعدادا لمشهد سياسي جديد قد يحدث في البلاد تزامنا مع توسع الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.