طائرات من دون طيار مجهولة توقف الملاحقة مؤقتا في طرابلس

عادت حركة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة في طرابلس، اليوم الأربعاء، بعد إيقافها منذ مساء أمس الاثنين.

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وكان المسؤولون عن مطار معيتيقة قد أوقفوا الملاحقة بشكل مؤقت، بعد رصد طائرات مجهولة الهوية فوق أجوائه، وذلك حفاظاً على السلامة الجوية.

وأكدت إدارة المطار أنها اتخذت هذا القرار "تخوفاً من اختراقات طائرات بدون طيار مجهولة الهوية تحلق اليوم وأمس في أجواء المطار ومحيطه، ما قد يتسبب في كارثة جوية".

وتعليقاً على الموضوع، قال مدير مصلحة الطيران المدني لقناة "العربية" إن "المجال الجوي أغلق لبعض الوقت بسبب حركة طيران غربية فوق المطار"، ولم يحدد ما إذا كان طيرانا حربيا أو مدنيا. وأوضح أن "حركة الطيران عادت إلى طبيعتها الآن".