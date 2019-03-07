مرشح لرئاسيات الجزائر: لن أنسحب.. إما أنا أو النظام

شدد المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الجزائرية، علي غديري، عن رفضه الانسحاب من السباق الرئاسي المزمع إجراؤه في الـ 18 أبريل المقبل.

وقال غديري في تسجيل مصور نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك، إنني "مصر على خوض المعركة من أجل القطيعة ومن أجل إرساء قواعد الجمهورية الثانية".

وأضاف غديري "حراك الشارع أدى إلى انسحاب بعض المرشحين من السباق الانتخابي، اعتبارا منهم أنه استجابة إلى مطلب شعبي، ووفاء لما قلته عند إعلاني الترشح أذكر أنني لا أبالي بترشح بوتفليقة لعهدة خامسة أو لا".

وتابع قائلا "قراري لخوض هذه المعركة هو أنني أرى أن هذا النظام فاسد، ويجب أن يتغير، وقلت أثناء ندوتي الصحافية الأولى إما أنا أو السيستام "النظام"، وإنني أظل على هذا".

ويعد غديري من أبرز الأسماء التي لفتت الانتباه في قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. وجذبت تصريحات الجنرال السابق الجريئة الحادة الاهتمام، إذ يرفع شعار "يا أنا يا هو"، في إشارة إلى الرئيس الجزائري.

وفي الأثناء أشاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية التي شهدتها مختلف جهات الوطن في الأيام الأخيرة وبنضج المواطنين لاسيما فئة الشباب.

وتجمع المحامون في الجزائر صباح اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الطاقة في وقفة احتجاجية على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، واتجهوا نحو المجلس الدستوري الذي لا يبعد كثيراً عن مكان تجمعهم، بغية تسليم رئيسه رسالة تحمله مسؤولية خرق الدستور.