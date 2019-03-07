ممول حملات بوتفليقة الانتخابية يرد على الحراك الشعبي

علق رئيس كنفدرالية منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، علي حداد، اليوم الخميس، على المظاهرات الشعبية ضد العهدة الخامسة، التي تشهدها الجزائر، قائلا إن هيئته "الأفسيو" "تؤمن كثيرا بمبدئ المطالب السلمية والمشروعة في خدمة الأمة".

وجاء في رسالة كتبها حداد إلى موقع "TSA" " فيما يتعلق بالمظاهرات الشعبية لأبناء وطننا للمطالبة بغد أفضل وأكثر أمنا، فإن الأفسيو يؤمن إيمانا راسخا بمبدأ الطلب السلمي والشرعي في خدمة الأمة".

وبشأن دعم المنتدى للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، قال علي حداد إنه تم اعتماده بالأغلبية في نهاية اجتماع المجلس التنفيذي، وتم تأييد هذا الموقف في الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 15 ديسمبر 2018، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين، لم يتم تسجيل أي معارضة أو تحفظ.

وأضاف حداد أيضا أن منتدى رؤساء المؤسسات، يقع على عاتقه مهمة اتخاذ القرارات بشأن القضايا الوطنية الحاسمة في هيئاته المنتخبة وبشكل ديمقراطي، مؤكدا أن "هذا لا يمنع أعضاءنا من ممارسة النشاط السياسي بشكل شخصي في إطار احترام وحدة وتماسك المنظمة".

وتأتي رسالة علي حداد بعد سلسلة من الاستقالات التي قدمها أعضاء الأفسيو بسبب موقف المنظمة من الانتخابات الرئاسية.