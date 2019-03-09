إغلاق مطار معيتيقة الليبي بعد تحليق طائرة مجهولة بمحيطه

أعلنت السلطات الليبية مساء السبت، إغلاق مطار معيتيقة، في العاصمة طرابلس، وقفل الأجواء وتعليق الملاحة الجوية مؤقتاً بسبب تحليق طائرة مجهولة في محيطه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة المطار قولها في بيان إن هذا الإقفال تكرر اليوم بعد رصد طائرة مجهولة تحلق على ارتفاع 5000 متر.

واعتبرت إدارة المطار أن تحليق هذه الطائرات المجهولة يشكل خطراً على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة.

وهذه المرة الثالثة التي يغلق فيها هذا المطار بسبب المخاوف من اختراق طائرات مسيّرة للأجواء قرب المطار خلال الأيام القليلة الماضية.