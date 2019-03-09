المغرب.. عاملة نظافة تُوجت ملكة جمال

تحصلت الشابة حسناء فردوس، الجمعة، على لقب أجمل عاملة نظافة في المغرب لعام 2019، بعد منافسة شديدة مع عشرات العاملات، في المسابقة التي نظمتها مجموعة "أوزون" للبيئة والخدمات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وتوّجت "حسناء عاملات النظافة" خلال حفل في العاصمة الرباط، حضره مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤوليين المحلييّن وكذلك عدد من الفنانين والإعلاميين.

ولم يشكّل عمل حسناء في مجال النظافة وجمع القمامة وكنس الشوارع، أي عائق أمامها حتى تهتم بنفسها وتكون جميلة وجذّابة وحتى رشيقة، حيث عبّرت في تصريح عقب فوزها باللقب، عن فخرها في "الجمع بين النظافة والجمال" واعتزازها بعملها في هذه "المهنة الشريفة التي تقدّم خدمات كبيرة للمجتمع والبيئة"، وذلك على الرغم من أن مظهرها وعمرها يؤهلانها للعمل في مجالات أخرى.

وحسناء فردوس (22 سنة)، ملكة جمال عاملات النظافة بالمغرب لهذا العام، تنحدر من مدينة أزيلال، وتشتغل في تدبير قطاع النظافة بمدينة صفرو وسط المغرب، وهي ثاني عاملة نظافة تفوز بهذا اللقب، بعد تتويج الشابة سناء معطاط بالنسخة الأولى من هذه المسابقة العام الماضي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود بعض المنظمات والأطراف لتقدير الدور الكبير لعاملات النظافة في المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والإشادة بجمالهن بعيدا عن القمامة والمكنسة وأعمال التنظيف.