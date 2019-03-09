تخريب وسرقة وحرائق في أهم متاحف الجزائر

تعرض المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية لعمليات تخريب، مساء الجمعة، طالت بعض أجنحته، وسرقة عدد من مقتنياته، بعد إضرام النيران في بعض المكاتب الإدارية وإتلاف وثائق وسجلات.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بسرعة وحالت دون امتداد ألسنة النيران لأجنحة العرض بالمتحف الواقع في مدخل نهج كريم بلقاسم، نقلا عن موقع "راديو الجزائر".

وتواصل مصالح الأمن تحرياتها للتعرف على الجناة من المنحرفين الذين استغلوا المسيرات السلمية للاحتجاج على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، ليقوموا بجريمتهم في حق الموروث الثقافي الوطني، والمساس بمتحف يغطي فترات هامة من تاريخ الشعب الجزائري.

وانتقل وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، إلى المتحف وعاين الأضرار التي لحقت به، واتخذت إجراءات إضافية لتعزيز الحماية والأمن.

وكانت مجموعة قد حاولت الدخول إلى أجنحة الآثار القديمة الأسبوع الماضي دون أن تتسبب في أضرار كبيرة.

وأوقفت قوات الشرطة الجزائرية مساء الجمعة 195 شخصا بدعوى التظاهر والقيام بأعمال تخريبية.