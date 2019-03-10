الحزب الحاكم: جهات متهورة تريد الزج بالجزائر في المجهول

قال حزب جبهة التحرير الوطني "الحزب الحاكم في الجزائر"، اليوم الأحد، إنه يعمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة بأقل ضرر.

وأكد حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" في بيان له، أن الأطراف السياسية، تراعي المصالح الوطنية، والحفاظ على سلمية الحراك لضمان الأمن والاستقرار.

وأشار أن ما وصل إليه الحراك الشعبي، هو مكسب ومفخرة للشعب الجزائري.

من جانب آخر، حذر الأفلان من العصيان المدني، داعيا إلى اليقظة والحيطة من التهور في القرارات.

كما طالب بعدم ترك الفرصة لبعض الجهات المتهورة والمجهولة، والتي تريد الزج بالجزائر وشعبها نحو المجهول.

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وتشهد العديد من ولايات الجزائر استجابة واسعة لنداء الإضراب العام الذي تم تداوله منذ عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي رغم معارضة الكثيرين للفكرة.

وكانت المحلات ومحطات البنزين عرفت خلال الأيام الماضية قيام المواطنين باقتناء الضروريات خوفا من غلق المحلات أيام الإضراب.

وشهدت العاصمة توقفا كليا لوسائل النقل من حافلات وقطارات، كما أغلقت أبواب العديد من المحلات.