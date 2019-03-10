المغرب يعيد 8 مواطنين "من مناطق النزاع بسوريا"

أعلنت السلطات المغربية الأحد إعادة ثمانية مواطنين من مناطق النزاع بسوريا إلى المغرب، على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية من أجل "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب"، بحسب ما أفاد بيان مقتضب لوزارة الداخلية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تخوض قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف عربي كردي مدعوم من واشنطن، معركة ضد آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، اعتقلت خلالها آلاف المنتمين إلى التنظيم المتطرف، وبينهم عدد كبير من الأجانب، كما نقلت إلى مخيمات أفراداً من عائلاتهم، وهي تطالب دولهم باستعادتهم.

وقال بيان وزارة الداخلية المغربية "في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة الأحد، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا".

وأوضح أن هذه العملية "التي تكتسي طابعا إنسانيا"، مكنت المواطنين الثمانية "من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان".

وأضاف أنهم سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب"، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت بدء المعركة الأخيرة في الباغوز، شرق سوريا، مساء الأحد.وأعلنت قوات... "سوريا الديمقراطية" تعلن بدء المعركة الأخيرة بالباغوز سوريا

ولم يورد بيان الداخلية المغربية أية تفاصيل حول هوية العائدين إلى المغرب، أو ما إذا كانوا رجالا أم نساء أم أطفالا. كما لم يذكر شيئاً عن انتمائهم، إلا أن السلطات المغربية تقدر عدد المغاربة المقاتلين في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا بأكثر من 1600، حسب حصيلة رسمية تعود إلى 2015.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى إن منظمته غير الحكومية "توصلت بمعلومات تفيد وجود حوالي 350 امرأة وطفل مغربي معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية"، داعيا "السلطات المغربية إلى العمل على إرجاعهم"، من دون أن يكون في وسعه إعطاء معلومات عن العائدين الثمانية.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية منذ أيلول/سبتمبر هجوما على تنظيم داعش في محافظة دير الزور. وعلى وقع تقدم هذه القوات، خرج ما يفوق الخمسين ألف شخص من مناطق سيطرة التنظيم التي باتت تنحصر اليوم في بضعة مئات من الكيلومترات المربعة في بلدة الباغوز.

وخلال الأسابيع الماضية، التقى صحافيو وكالة فرانس برس الموجودون قرب الباغوز عددا من النساء المغربيات مع أطفالهن خرجن من الجيب الأخير للتنظيم المحاصر. وبين النساء، زوجات لمقاتلين في التنظيم المتطرف.

وتوقف السلطات المغربية عادة العائدين من القتال في صفوف داعش في العراق وسوريا، الذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا بمقتضى قانون تم إقراره سنة 2015.