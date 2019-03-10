الجزائر.. حالة شلل بعدة ولايات استجابة للإضراب العام 

تشهد العديد من ولايات الجزائر استجابة واسعة لنداء الإضراب العام الذي تم تداوله منذ عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي رغم معارضة الكثيرين للفكرة.

وكانت المحلات ومحطات البنزين عرفت خلال الأيام الماضية قيام المواطنين باقتناء الضروريات خوفا من غلق المحلات أيام الإضراب.

وشهدت العاصمة توقفا كليا لوسائل النقل من حافلات وقطارات، كما أغلقت أبواب العديد من المحلات.

وتعيش ولاية بجاية حالة من الشلل، حيث قرر عمال مؤسسات عامة وخاصة منها مطار وميناء بجاية، بالإضافة إلى الناقلين والتجار، الالتحاق بالإضراب الشعبي.

ودخل عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالمنطقة الصناعية في العاصمة في إضراب عن العمل.

وفي جهة أخرى تفاعل سكان وتجار مدن و قرى ولاية البويرة اليوم الأحد مع الاضراب الذي دعي إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أغلقت أغلب محلات التجار أبوابها و هجر أصحاب الحافلات مواقفهم كما أغلقت أغلب المرافق العامة والخاصة على غرار الوكالات التجارية لسونلغاز والمياه و مكاتب البريد بنسبة وصلت إلى 80 % وفق تقديرات نشطاء في المدينة.

ورداً على دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للبدء بعصيان مدني اليوم في الجزائر، لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن القطاع التجاري لا سيما تجار الجملة والتجزئة غير معنيين بالنداءات الداعية إلى عصيان مدني وإضرابات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت مواقع جزائرية أن السكان بدأوا تخزين المواد الاستهلاكية تحسباً لتطورات محتملة.

وفي غضون ذلك، ندد أساتذة التعليم العالي بقرار الحكومة الجزائرية إغلاق الجامعات وإخلاء الإقامات الجامعية الموعد المقرر للعطلة الرسمية لمنع استمرار الاحتجاجات، وهددوا بتنظيم مسيرات حاشدة أمام الجامعات والزحف إلى مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة.

يأتي ذلك فيما أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنه سيستمر في تقديم مختلف الخدمات للطلبة من نقل وإطعام وإيواء بشكل عادي حتى 21 مارس الجاري، وهو اليوم الذي كان يفترض أن تبدأ فيه العطلة الربيعية.