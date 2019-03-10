رئيس الأركان: الجيش يفتخر أنه من صُلب الشعب الجزائري

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئیس أركان الجیش الجزائري، اليوم الأحد، أن الرابطة بین الجیش والشعب قوية وعفوية.

وأضاف قايد صالح في كلمة له خلال زيارة عمل إلى المدرسة الوطنیة التحضیرية لدراسات مھندس بالناحیة العسكرية الأولى، أن الجیش والشعب لھما رؤية موحدة بشأن المستقبل.

كما أشار قايد صالح إلى أن "الجیش يفتخر أنه من صلب ھذا الشعب"، وأن "الشعب الجزائري الأصیل عرف ويعرف كیف يحافظ على وطنه".

وتابع قايد صالح مؤكدا أن "الجیش الوطني الشعبي محظوظ بشعبه الذي ينتمي إلیه".

يأتي ذلك فيما يتواصل الحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينما دعا الحزب الحاكم كل الأطراف السياسية إلى العمل معا للخروج من الأزمة بأقل ضرر.

هذا وشهدت الجزائر العاصمة وبعض المدن استجابة ملحوظة لنداء الإضراب، وغابت حافلات النقل العام عن العمل في العاصمة، وأغلقت المحال في وسطها، كما قامت بعض البنوك والمؤسسات بغلق أبوابها.