شاهد..بوتفليقة في مقدمة سيارة بموكبه بعد وصوله الجزائر!

بثت قناة النهار الجزائرية فيديو قالت إنه يظهر الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، في مقدمة إحدى سيارات الموكب الرئاسي، بعد وصوله إلى الجزائر، وإن كانت الصورة غير واضحة، فيما اكتفى التلفزيون الحكومي بإذاعة خبر مع صورة أرشيفية، قال فيه إن الرئيس بوتفليقة يعود إلى الجزائر بعد إجراء فحوصات طبية دورية بجنيف، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وحطت الطائرة الرئاسية بأرض الجزائر وبالتحديد بمطار بوفاريك العسكري، اليوم الأحد، وعلى متنها الرئيس بوتفليقة، وفق ما أكدته الرئاسة، عقب 15 يوماً قضاها في مستشفى جنيف، بعد أن غادر الجزائر يوم 24 فبراير الفائت.

وخلال 15 يوما التي قضاها الرئيس بجنيف عرفت البلاد مسيرات ضخمة رافضة لترشحه لعهدة خامسة، رد عليها برسالة - يوم إيداع ملف الترشح - تعهد فيها بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون سنة.

ومنذ إعلان وصول طائرة الرئاسة صباح اليوم لمطار جنيف، توالت التسريبات عن الإعلان عن قرارات هامة مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير، من بينها تغيير حكومي يطيح بالوزير الأول وعدد من الوزراء، وتحدثت نفس التسريبات عن تعيين رمطان لعمامرة، حسب ما كشف عنه موقع "كل شيء عن الجزائر"، الذي أضاف أن لعمامرة سيقود حكومة لـ"فترة انتقالية".