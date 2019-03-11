بوتفليقة يعين نور الدين بدوي رئيسا جديدا للوزراء

عيّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، نور الدين بدوي رئيساً جديداً للوزراء في الجزائر خلفا لأحمد أويحيى ورمطان لعمامرة نائبا له ووزيرا للشؤون الخارجية .

واستقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الاثنين، من منصبه وقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته.

وكان نور الدين بدوي يتقلد منصب وزير الداخلية، أما رمطان لعمامرة فقد تم تعيينه قبل ثلاثة أسابيع وزيرا للدولة ومستشارا دبلوماسيا لرئيس الجمهورية.

ويعد لعمامرة (66 سنة) منذ يوليو 2018 عضوا في مجلس إدارة المنظمة الدولية غير الحكومية “كريسيس غروب” التي يوجد مقرها ببروكسل. وفي سبتمبر 2017، عين عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية.

وكان الرئیس بوتفلیقة قد قال في رسالته إلى الأمة: " قررت أن أجري تعديلات جمة على تشكیلة الحكومة، في أقرب الآجال".

وأضاف بوتفلیقة أن 'التعديلات ھذه ستكون ردا مناسبا على الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برھانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم

الدقیق لممارسة المسؤولیة على جمیع المستويات، وفي كل القطاعات".