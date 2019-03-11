1000 قاض يرفضون مراقبة انتخابات يشارك بها بوتفليقة

شكل أكثر من 1000 قاض بالجزائر اتحادا جديدا يرفض الإشراف على انتخابات يشارك بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ومع عودة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى البلاد، تتجه الأنظار إلى المجلس الدستوري المقرر أن يبت الأربعاء بملفات المرشحين للرئاسة، المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل.

وحطت الطائرة الرئاسية بأرض الجزائر وبالتحديد بمطار بوفاريك العسكري، الأحد، وعلى متنها الرئيس بوتفليقة، وفق ما أكدته الرئاسة، عقب 15 يوماً قضاها في مستشفى جنيف، بعد أن غادر الجزائر يوم 24 فبراير الفائت.

وخلال 15 يوما التي قضاها الرئيس بجنيف عرفت البلاد مسيرات ضخمة رافضة لترشحه لعهدة خامسة، رد عليها برسالة - يوم إيداع ملف الترشح - تعهد فيها بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون سنة.