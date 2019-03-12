بوتفليقة يستقبل الأخضر إبراهيمي وهذا ما قاله الأخير

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، بالجزائر العاصمة، الدبلوماسي الجزائري ووزير الشؤون الخارجية الأسبق الأخضر إبراهيمي.

وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال، أكد إبراهيمي أن هذه الزيارة هي زيارة مجاملة، قائلا "كان لي الشرف أن أستقبل من قبل الرئيس بوتفليقة بعد عودته من العلاج من سويسرا حتى أطمئن على صحته وأوضاعه"، مضيفاً أنه "نظرا للوضع الذي تمر به البلاد أخبرني ببعض القرارات الهامة الذي هو بصدد اتخاذها".

وعبر إبراهيمي عن تفاؤله من هذا الحديث "وأن صوت الجماهير وخاصة منها الشباب مسموع"، لافتا إلى أن "مرحلة جديدة بناءة ستبدأ في المستقبل القريب ستعالج الكثير من مشاكلنا".

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وأضاف في نفس السياق أن "الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج"، داعيا إلى "الاستمرار في التعامل مع بعضنا البعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل وأن نحول هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد".

كان آخر منصب شغله إبراهيمي هو مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا قبل أن يستقيل منه نهاية مايو 2014.

يعتبر إبراهيمي حاليا عضوا بكل من مجموعة حكماء الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكماء التي أسسها الراحل نيلسون مانديلا.