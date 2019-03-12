تونس..12 رضيعاً يجرّون الشاهد للمساءلة

طلب البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الحضور في جلسة يوم الخميس القادم، لمساءلته حول حادثة وفاة 12 رضيعا حديثي الولادة، في مركز توليد مستشفى الرابطة بالعاصمة.

وهزّت حادثة وفاة الرضع في ظروف غامضة، الرأي العام التونسي منذ نهاية الأسبوع المنقضي، استقال على إثرها وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، وتم تكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة، سنية بن الشيخ، بالإشراف على الوزارة بالنيابة.

وأعلنت بالشيخ في ندوة صحافية، أمس الاثنين، أن أسباب الوفاة تعود إلى إصابتهم بالتهابات داخل المستشفى، مشيرة إلى أن عدوى انتقلت في قسم الرضع وأدت إلى حالات الوفيات، مضيفة أنها بصدد التحقيق لكشف ومحاسبة كل المقصرين في هذه الحادثة.