المغرب.. القبض على خلية داعشية جديدة مكونة من 6 عناصر

أعلن المغرب عن تفكيك خلية إرهابية جديدة من 6 عناصر متطرفة موالية لتنظيم داعش الإرهابي.

ونشطت عناصر الخلية الإرهابية في مدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش.

ونفذ عملية التفكيك مكتب محاربة الإرهاب في المغرب، في سياق "التصدي للتهديدات الإرهابية" لتنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، تتراوح أعمار العناصر الإرهابية ما بين 27 و40 سنة، ومن بين العناصر الستة الموالية لداعش، معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب في المغرب، وكان على صلة بعناصر تنشط بفرع داعش في ليبيا.

ومكنت المتابعة الأمنية الدقيقة من كشف انخراط المشتبه بهم في الأجندة التخريبية لتنظيم داعش الإرهابي عبر التخطيط لعمليات إرهابية في المغرب.