جديد فاجعة الرضع في تونس.. ارتفاع عدد الوفيات

كشف عضو لجنة الدفاع عن عائلات ضحايا الرضع المتوفين داخل مستشفى حكومي بتونس العاصمة، أحمد بن حمدان، أن حصيلة الوفيات ارتفعت، الأربعاء، إلى 15 حالة.

وأوضح المحامي بن حمدان في تصريح لـ"العربية.نت"، أن التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرة، مضيفاً أنهم في انتظار نتائج الاختبارات الطبية للأدوية والمستحضرات، لكشف ملابسات هذه الوفاة وتحديد المسؤوليات.

ولقي 11 رضيعا حتفهم الأسبوع الماضي دفعة واحدة، في يوم واحد، في قسم التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة في العاصمة، ثم لحق بهم 4 رضع آخرين خلال الأيام التالية بنفس القسم.

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وأرجعت وزارة الصحة أسباب الوفيات لوجود تعفن جرثومي في قسم الرضع، نافية حقنهم بتطعيم فاسد.

ولكن تلك التفسيرات لم تقنع عائلات الضحايا، الذين رأوا فيها محاولة لطمس الحقيقة واستباقا لنتائج التحقيق، إذ كشف بن حمدان أن "اللجنة تنوي رفع دعوى قضائية ضدّ المستشفى نيابة عن العائلات، وذلك لوجود تقصير وإهمال وراء هذه الوفاة غير الطبيعية لهذا العدد من الرضع، من أجل الدفاع عن حقهم وتحقيق العدالة".

ويمثل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس، أمام البرلمان، لاستجوابه حول هذه الحادثة، التي جاءت لتكشف تدهور المنظومة الصحية العمومية في البلاد، وتفضح انحدار مستوى الخدمات الطبيّة.