مكفوفون يقتحمون مقراً حكوميا بالرياط.. ملوحين بالانتحار

عاد ملف المكفوفين العاطلين عن العمل، إلى الواجهة من جديد، بعد عودة العشرات منهم إلى الاعتصام الجماعي الأربعاء في مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في العاصمة المغربية الرباط .

من جهتها، اتهمت الوزارة 11 من أعضاء تنسيقية المكفوفين حاملي الشهادات، باقتحام مقر لها في الرباط، مطالبين ب "الإدماج المباشر في الوظيفة الحكومية، من دون قيد أو شرط"

كما أعلنت الوزارة في بيان صحافي أن المقتحمين اعتدوا على حارس الأمن الخاص، بعد رشه بمواد سريعة الاشتعال.

وأضافت أن المكفوفين توجهوا إلى الطابق الرابع، من البناية واقتحموا المكاتب، حاملين قنينة غاز صغيرة الحجم، ومواد سريعة الاشتعال، قاموا برشها على الموظفين، وتهديدهم بإشعال النيران، ما خلق حالة من الهلع والخوف في صفوفهم، وصل إلى درجة حدوث حالات إغماء لموظفات في الوزارة.

وكان عشرات من المكفوفين العاطلين عن العمل، هددوا خلال اعتصامهم بـ "التضحية بأرواحهم" ملوحين بالانتحار، من أجل "الإدماج في الوظيفة الحكومية". واتهموا الحكومة بالكذب، لعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة؛ بتشغيلهم في المناصب الحكومية للمكفوفين.