الجزائر.. شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي تنضم لحراك الشعب

التحقت شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي، اليوم الجمعة، بحراك الشارع الجزائري، الرافض لقرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وضمت شقيقة رمز الثورة التحريرية العربي بن مهيدي صوتها لصوت الشعب المطالب بالتغيير السلمي للنظام وإعطاء فرصة للشباب، ورفض تمديد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.

وتكثفت الدعوات أمس لتظاهرات اليوم، لتكون ردا على الخطة التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعرض خلالها إلغاء الانتخابات الرئاسية وتنظيم ندوة وطنية تعد لدستور جديد، وتدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة.

وتعهدت الحكومة من جهتها بتلبية طموحات ومطالب الحراك، وناشدت المعارضة لقبول الحوار.

وبدأت التعزيزات الأمنية تنتشر في المواقع الحساسة وسط العاصمة على غرار ساحة أول ماي وموريس أودان وفي محيط قصر الشعب وفندق الجزائر وشارع محمد الخامس وعند مداخل العاصمة. والملاحظ أن التعزيزات الأمنية لهذا اليوم تفوق تلك التي شهدتها العاصمة خلال المسيرات الثلاث السابقة.