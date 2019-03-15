مأساة الرضع بتونس.. 15 جثة تطيح بـ3 مديرين عامين

أعلنت السلطات التونسية، إقالة 3 مديرين عامين للصحة، على صلة مباشرة بحادثة وفاة 15 رضيعاً حديثي الولادة داخل مستشفى حكومي، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها مساء الخميس، إنه تقرر إعفاء كل من المديرة العامة للصحة، نبيهة برصالي، والمديرة العامة لمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، حياة ثابت، ومعهما المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، سندة البحري.

ولقي 15 رضيعا حتفهم الأسبوع الماضي، في وقت قياسي، بقسم التوليد وطب الرضع بمستشفى الرابطة في العاصمة، أرجعت وزارة الصحة أسباب هذه الوفيات لوجود تعفن جرثومي في قسم الرضع، نافية بذلك الأخبار التي تحدثت عن حقنهم بتطعيم فاسد.

ومازالت هذه الحادثة تثير الرأي العام في تونس، كما أطلقت نقاشا بشأن تردي وضعية المنظومة الصحيّة العمومية في البلاد، وتدني مستوى الخدمات الطبية والرعاية العلاجية داخل المستشفيات العمومية، وكذلك تغلغل الفساد في هذا القطاع الحيوي.