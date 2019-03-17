رئيس وزراء الجزائر المكلف يبدأ محادثات تشكيل الحكومة

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي بدأ محادثات تشكيل حكومةجديدة.

وقالت الوكالة إن الحكومة الجديدة ستضم خبراء لا ينتمون لأي تيارات سياسية، وستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري.

وشرع الوزير الأول نور الدين بدوي، في مشاورات مع نائبه رمضان لعمامرة حول تشكيل الحكومة الجديدة من "كفاءات وطنية مع أو بدون انتماء سياسي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن “مصدر مطلع”.

وعقد كل من بدوي ولعمامرة جلسة عمل، تم تخصيصها لتشكيل الحكومة المقبلة، وفقًا للمصدر نفسه.

وستستمر المشاورات الجارية لتشمل ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات السياسية والشخصيات التي عبرت عن رغبتها في تحقيق حكومة موسعة.

وخرجت، الجمعة، احتجاجات كبيرة، رافضة للقرارات الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك في رابع مسيرة على التوالي.

وطالب المتظاهرون بتغيير سياسي فوري، رافضين بذلك المقترحات التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة، بعد قرار تأجيل الانتخابات وسحب ترشحه لها.