رئيس أركان الجزائر: الجيش مسؤول عن حل أزمات البلاد

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين، إن الجيش سيظل حصنا منيعا للبلاد.

وقال إن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حلول لأزمة البلاد في أسرع وقت.

وفي وقت سابق، أكد الفريق أحمد قايد صالح، أن "استقرار الجزائر أولوية للشعب والجيش على حد سواء"، مؤكداً وجود "علاقة وطيدة بين الجيش الجزائري والشعب".

وأكد قايد صالح أن "الشعب الجزائري واعٍ ويعرف كيف يتعامل مع الأزمات". كما شدد رئيس أركان الجيش الجزائري على أن "قواتنا المسلحة هاجسها الأول الحفاظ على العلاقة الوطيدة مع الشعب".

يذكر أن 13 نقابة جزائرية رفضت دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثاً نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودائرته الداخلية كي يتنحى.

وقال بوعلام عمورة، أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم، للصحافيين إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال "لا" للنظام.