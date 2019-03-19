الجزائر..المآزر البیضاء تنضم للحراك وترفض بقاء بوتفليقة

جابت صباح الیوم الثلاثاء، بالجزائر، مسیرات حاشدة للمآزر البيضاء، الجزائر العاصمة، نظمھا أطباء و صیادلة وأطباء أسنان، تعبیرا منھم لرفضھم لفكرة تمديد عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

كما تظاهر عدة آلاف من الطلاب الجزائريين الثلاثاء في وسط العاصمة الجزائر، للمطالبة من جديد برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان كرر مساء الاثنين أنه سيبقى في السلطة.

وتصادف مظاهرات الثلاثاء ذكرى انتهاء حرب التحرير الجزائرية، ويشارك فيها أيضا موظفو القطاع الطبي، إلى جانب أساتذة الجامعات.

Rassemblement des médecins prés du CHU Mustapha Bacha Alger. pic.twitter.com/yiIANUw4sU — Info Trafic Algerie (@infotraficalg) ١٩ مارس ٢٠١٩

واجتمع عدد معتبر من الأطباء وأعضاء السلك الطبي بالقرب من المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، للتعبیر عن رفضھم لقرارات الرئیس بوتفلیقة بتمديد العھدة الرابعة وتأجیل الانتخابات الرئاسیة التي كانت مقررة يوم 18 أبريل المقبل معلنین بذلك عن دعمھم للحراك الشعبي.

وجاب المحتجون شوارع العاصمة انطلاقا من ساحة أول ماي إلى غاية البريد المركزي رافعین العلم الوطنی، مرددين مجموعة من الشعارات المناھضة لقرارات الحكومة، من أبرزھا "جزائر حرة ديمقراطیة"، "لا تأجیل لا تمديد".

وشھدت ولايات أخرى مسیرات مماثلة بعد إعلان النقابات الطبیة عن رفضھا لقرارات الحكومة والمشاركة في المشاورات التي دعا إلیھا الوزير الأول نور الدين بدوي، على غرار بجاية، بسكرة وأدرار، تیزي وزو، بومرداس، سیدي بلعباس ومستغانم والمسیلة.