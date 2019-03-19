الجزائر تعلق طائرات بوينغ "737 ماكس8" و9"

قررت السلطة المكلفة بالطيران المدني بالجزائر، تعليق كل عمليات الطيران (تحليق، هبوط وإقلاع) في المجال الجوي الجزائري لكل طائرات البوينغ من نوع "737 ماكس8" و "737 ماكس 9"، تبعا لحادث الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية "أثيوبيا أيرلانز"، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن وزارة الأشغال العمومية والنقل.

وقد جاء هذا القرار "تطبيقا لمبدأ الحيطة وتبعا لحادث طائرة بوينغ 737 ماكس 8 التابعة لشركة الطيران أثيوبيا أيرلانز".

وأضاف البيان، أن السلطة المكلفة بالطيران المدني في الجزائر ستبقى "تتابع عن كثب نتائج التحقيق التقني" المتعلق بحادثة طائرة البوينغ 737 ماكس 8 التابعة لـ"أثيوبيا أيرلانز".

وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" بعد فترة وجيزة من إقلاعها قبل أيام، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.

الكارثة هي الثانية خلال خمسة أشهر لطائرة من نفس الطراز. وتسببت هذه الكارثة في موجة من عمليات إيقاف عمل طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" حول العالم.