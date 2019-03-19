الجزائر تلتحق بالقافلة.. وتحظر بوينغ 737 ماكس 8 و9

التحقت الجزائر بقافلة العديد من الدول حول العالم التي حظرت استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و9، بعد فاجعة الطائرة الإثيوبية الأسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها 157 راكباً.

وأفادت قناة النهار التلفزيونية الاثنين أن سلطة الطيران المدني الجزائرية علقت كل عمليات طيران طائرات البوينغ من طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 كإجراء وقائي عقب تحطم طائرة لشركة الطيران الإثيوبية الأسبوع الماضي.



وأضافت أن السلطة اتخذت قرارا بتعليق كل عمليات الطيران "تحليق وهبوط وإقلاع" في المجال الجوي الجزائري لهذين الطرازين من الطائرات.

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يذكر أن وزيرة النقل الإثيوبية، كانت أعلنت الأحد، أن معطيات الصندوقين الأسودين للطائرة بوينغ 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت في العاشر من آذار/مارس شرق أديس أبابا، أظهرت وجود "تشابه واضح" مع تحطم طائرة من الطراز نفسه في تشرين الأول/أكتوبر لشركة "ليون إير" الإندونيسية.

وقالت الوزيرة داغماويت موجيس في مؤتمر صحافي "خلال تحليل معطيات الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة، لوحظ تشابه واضح بين الرحلة 302 للخطوط الإثيوبية والرحلة 610 لليون إير"، موضحة أن التقرير الأولي عن أسباب تحطم الطائرة الإثيوبية سيصدر خلال ثلاثين يوماً.