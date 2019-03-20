اشتباكات قرب الحدود التونسية الجزائرية.. ومقتل 3 دواعش

أعلن مسؤول أمني لرويترز أن القوات التونسية الخاصة قتلت الثلاثاء ثلاثة عناصر يشتبه بأنهم من تنظيم داعش، بعد اشتباكات في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية.

وأتت تلك العملية بعد أيام من نشر التنظيم صورا لمتطرفين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها ‭‭‭‭‬‬‬‬‬منذ سنوات.

وقال العقيد حسام الجبابلي، المتحدث باسم الحرس الوطني، لرويترز "قواتنا قتلت ثلاثة إرهابين يشتبه أنهم تابعون لداعش بعد اشتباكات في جبال السلوم في القصرين"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وأصبحت تونس، إحدى أكثر الدول العربية علمانية، هدفا للمتطرفين بعد أن أصبحت منارة للتغيير الديمقراطي بانتفاضتها ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.

وتعرضت تونس لثلاث هجمات كبيرة في 2015، استهدف اثنان منها سياحا والثالثة استهدفت الحرس الرئاسي في العاصمة. وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجمات الثلاث.