لعمامرة بألمانيا: ما يحصل بالجزائر طبيعي لبعث نظام جديد

قال نائب الوزير الأول ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، إن ما يحصل في الجزائر تطور طبيعي لبعث نظام سياسي جديد.

وقال لعمامرة مجددا إن الحكومة الجزائرية تؤكد أن الرئاسة استجابت لمطالب الشعب، وإن الجزائر مستعدة للحوار مع المعارضة والمجتمع المدني.

كما أبدى لعمامرة تفاؤله بأن الجزائر قادرة على تجاوز هذه المرحلة الحرجة، لافتاً إلى أن أي حلول يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها.

يذكر أن لعمامرة طار إلى ألمانيا بعد كل من إيطاليا وروسيا في إطار جولته للترويج لمخطط السلطة، حيث من المتوقع أن يلتقي لعمامرة بالمسؤولين الألمان، على أن يواصل جولته غدا إلى سويسرا، غير أن هذه الزيارة الأخيرة تتعلق باجتماع حول القضية الصحراوية.

وطلب لعمامرة مقابلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذا رئيس الوزراء الإيطالي، الذي استقبله، غير أن مقابلة ميركل غير متاحة بسبب أجندتها، حيث ينتظر أن يلتقي لعمامرة بنظيره الألماني مع حضور مستشار ميركل الدبلوماسي.

ومعروف أن ألمانيا تربطها علاقات قوية مع الجزائر، لاسيما في مجال التسلح، كما هناك برامج تعاون بين البلدين في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث سبق أن قبلت الجزائر بإعادة المهاجرين غير الشرعيين من ألمانيا بسرعة.