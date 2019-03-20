حساب مزيف للعمامرة في تويتر.. وخارجية الجزائر تحذر

نبّهت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء الثلاثاء، إلى وجود حساب وهمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، يدّعي أنه يخص الوزير رمطان لعمامرة، وينشر معلومات باسمه.

وأكدّت الوزارة أنّ المعلومات التي تم نشرها على حساب وهمي على موقع "تويتر" منسوب لوزير الخارجية رمطان لعمامرة "خاطئة ولا تستند إلى أيّ أساس"، وتعتبر "تلاعباً محضاً"، مضيفة أنّ لعمامرة "لم يتواصل أبدا على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار مسؤولياته الحكومية الجديدة".

وظهر حساب على موقع "تويتر" منذ يوم الأحد، باسم رمطان لعمامرة، نشر عددا من التغريدات لخصت فحوى المحادثات التي أجراها لعمامرة مع نظيره الإيطالي جيوبسي كونتي يوم الاثنين، ونظيره الروسي سيرغي لافروف الذي التقاه الثلاثاء.



Mr. Lavrov affirmed that Russia is ready to give all support to Algeria to save democracy and freedom in the country. — Ramtane Lamamra (@RLamamraMFA) March 19, 2019



ولدى لعمامرة حساب على تويتر، كان ينشر من خلاله بصفته المفوض السامي لدى الاتحاد الإفريقي لإنهاء النزاعات في إفريقيا، وهو المنصب الذي كان يشغله، قبل تعيينه يوم 11 مارس، ليكون نائبا لرئيس الوزراء ووزير خارجية بلاده، خلال تعديل حكومي، في أعقاب موجة من الاحتجاجات التي تهزّ الشارع الجزائري.



J’ai échangé avec SEM le SG @ONUinfo @antonioguterres sur les perspectives de renforcement du partenariat stratégique UA-ONU à la lumière notamment des dispositions que le Conseil de sécurité vient d’adopter dans le contexte du programme tendant à faire taire les armes en Afrique pic.twitter.com/3TwCdNGWzf — Ramtane Lamamra (@Lamamra_dz) March 1, 2019

ويعدّ رمطان لعمامرة، 67 عاما، من الشخصيات السياسية الجزائرية التي ظلت في مركز القرار منذ سنوات، ومن الأسماء التي ارتبطت بالدبلوماسية الجزائرية، لكنّه يصطدم اليوم برغبة شعبية في تغيير الوجوه السياسية التقليدية في دائرة الحكم.