مؤتمر أممي في ليبيا الشهر المقبل لبحث حل الصراع

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الأربعاء أن المنظمة الدولية ستعقد مؤتمرا في مدينة غدامس الليبية في الفترة من 14 إلى 16 أبريل/نيسان لبحث حل الصراع.

وأضاف سلامة للصحفيين أنه يأمل أن يكون المؤتمر فرصة جديدة لاستقرار ليبيا.

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وشدد سلامة على أن المؤتمر سيحضره "الليبيون فقط"، حيث سيتم دعوة "كل الفئات السياسية الليبية دون أي استثناء"، مشيراً إلى ما بين 120 و150 شخصاً سيشاركون فيه. وأضاف سلامة: "لن نقصي أي طرف ليبي عن الملتقى الليبي".

وأوضح سلامة أن "الأعمال التحضيرية للملتقى الليبي جرت في كل أنحاء البلاد.. المؤتمر سيكون على أرض ليبية وبمخرجات ليبية خالصة"، شارحاً أن "فكرة الملتقى قائمة على فكرة أن يتفق الليبيون على خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية".

وأضاف: "سأطلب في الملتقى الوطني تحديد موعد الانتخابات"، معتبراً أن "الأغلبية الصامتة في ليبيا تريد انتخابات برلمانية ورئاسية وبلدية.. التعطيل وتأجيل الانتخابات أمران غير صحيَيْن. ليس من مصلحة الليبيين التعطيل أو العرقلة". وحذّر سلامة من أنه "إذا استمر تعطيل التشريع سنقترح اختيار طرق بديلة".

في سياق متصل، كشف سلامة أنه "خلال السنة والنصف الماضية قدر كبير من المبادرات تم تعطيلها".

من جهة أخرى، أكد سلامة أنه قرأ الكثير عن لقاء رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الأخير، معتبراً أن "لا جديد في اللقاء السادس بين السراج وحفتر". وأضاف: "إذا قرر السراج وحفتر الاجتماع مجددا وطلبا مني الحضور سألبي الدعوة".