بلباسهم الأسود.. المحامون يتظاهرون في الجزائر

تظاهر مئات المحامين بلباسهم الخاص الأسود السبت في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام، وذلك غداة مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكتب على لافتات رفعها محامون أتوا من عدة مناطق وتجمعوا عند ساحة البريد الكبرى السبت "المحامون مع الشعب".

وهتفوا "مللنا هذا النظام" و"ارحل" وهم يلوحون بالأعلام الوطنية.

ثم اقتحم المحامون طوقا للأمن للتظاهر في شوارع وسط العاصمة.

وقال المحامي والحقوقي نور الدين بني سعد "هيئة الدفاع اجتمعت اليوم لتقول (اللعبة انتهت)".

ووعد بوتفليقة الذي يواجه منذ 22 شباط/فبراير حركة احتجاج غير مسبوقة خلال فترة حكمه منذ 20 عاماً، بتنظيم "ندوة وطنية"، في تاريخ لم يحدد، بغرض إصلاح البلاد ووضع دستور جديد.

لكنه قرر أيضا تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/إبريل، إلى ما بعد الندوة الوطنية، ممددا واقعيا مدة ولايته الحالية التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان/إبريل وفق الدستور.

وأضاف بني سعد "نحن ضد عملية انتقالية يشرف عليها النظام، التغيير والعملية الانتقالية (يجب أن تتم) حالا".