ليبيا.. حكومة الوفاق تحظر المظاهرات والاعتصامات

أعلنت وزارة داخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، إيقاف منح تراخيص المظاهرات والاعتصامات مؤقتا لدواع أمنية.

ونشرت الداخلية بيانا عبر صفحتها على فيسبوك عللت فيه اتخاذ هذا الإجراء بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا، والتهديدات بالقيام بأعمال تخريبية، وخوفا من استغلال البعض لهذه المظاهرات في عمليات التخريب والشغب.

وتجمع، السبت، عدد أقل من 100 في ميدان الجزائر في وسط طرابلس، طالبوا فيه بالإفراج عن عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في عهد الزعيم الراحل، معمر القدافي.

والجمعة، سارت مظاهرة مؤيدة للجيش الوطني في مدينة صرمان التي تبعد عن غرب طرابلس بنحو 50 كيلومترا.

والخميس، طالبت مظاهرة لاتحاد طلاب جامعة طرابلس بإعادة المنح الجامعية.