اجتماع للمجموعة الرباعية حول ليبيا أثناء قمة تونس

يستضيف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعاً للمجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتي تضم كلاً من الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المقبلة في تونس.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع، والذي سيعقد يوم 30 مارس/آذار، كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، فيدريكا موغريني، إلى جانب المبعوث الأممي إلي ليبيا، د. غسان سلامة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الاجتماع يأتي في سياق التعاون المنتظم بين المنظمات الأربع لدعم ليبيا وتنسيق جهودها بشكل تكاملي لمرافقة الأطراف الليبية من أجل استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد، عبر إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وإتمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ينتظرها الشعب الليبي.

كما يأتي الاجتماع في إطار متابعة المشاورات التمهيدية التي جرت بين الأطراف الأربعة على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة في أديس أبابا في فبراير/شباط الماضي، والتي توافقوا خلالها على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بينها في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد حراكاً كبيراً على الساحتين السياسية والأمنية في ليبيا ونشاطاً دبلوماسياً موسعاً يهدف إلي التوصل إلي تسوية شاملة للوضع في البلاد.

وذكر المتحدث الرسمي أن المجموعة الرباعية ستناقش آخر هذه المستجدات وتعتمد جملة من الخطوات التي تهدف إلي دعم المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي، سلامة، وتشجيع الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق ليبي/ليبي عريض لتجاوز كافة العراقيل التي تحول دون استكمال المرحلة الانتقالية، ومساندة العملية الانتخابية والمشاركة في مراقبتها عند انطلاقها والاستقرار على أرضيتها الدستورية وتوافر الشروط السياسية والأمنية والفنية اللازمة لإتمامها.