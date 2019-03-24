فيديو.. جزائريون يتظاهرون في باريس ضد بقاء بوتفليقة

احتشد أعضاء الجالية الجزائرية، اليوم الأحد، بساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس، في وقفة احتجاجية ضد تمديد العهدة الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومطالبين النظام بالرحيل، مرددين شعارات مناهضة لبوتفليقة والحكومة.

في غضون ذلك، تتواصل موجة الاحتجاجات في الجزائر الرافضة لبقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ومن حوله في سدة الحكم، حيث نظم، اليوم الأحد، عمال بلدية الجزائر الوسطى وقفة احتجاجية في ساحة الأمير عبد القادر مساندة للحراك الشعبي الرافض لتمديد عهدة بوتفليقة، ومطالبين بتحسين ظروف عملهم.

وكانت المعارضة الجزائرية قد دعت، أمس السبت، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى التنحي عن سدة الحكم، مطالبة مؤسسات الجيش في البلاد بالاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها.

واتفقت أحزاب المعارضة، في اجتماع بمقر جبهة العدالة والتنمية، لرئيسها عبد الله جاب الله، على وضع تصور مشترك يقدم الغطاء السياسي والحزبي للحراك الشعبي الرافض لتمديد حكم بوتفليقة وخريطة الطريق التي اقترحها من أجل الانتقال إلى جمهورية ثانية.