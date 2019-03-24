ليبيا..الجيش يسيطر على مناجم الذهب ويستعد لتأمين الحدود

سيطر الجيش الليبي، الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، مساء السبت، على مناجم الذهب المتاخمة للحدود الجنوبية مع دولة تشاد، تمهيدا للأخذ بزمام تأمين وتعزيز الرقابة على الحدود.

وقالت كتيبة "شهداء أم الأرانب"، التابعة للجيش الليبي، إن قواتها تمكنت من إزالة البوابات الوهمية وإخلاء مناجم الذهب في منطقة "كوري بوغودي" المتاخمة للحدود التشادية بالتنسيق مع الجيش التشادي، في إطار العملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتأمين منطقة الجنوب وتعزيز المراقبة على الحدود.

و"كوري بوغودي" هي منطقة غنية بالذهب، تقع في منطقة جبلية، عند جانبي الحدود بين تشاد وليبيا، ومثلت تلك المنطقة خلال السنوات الأخيرة محطّة العصابات المسلحة التي تمتهن أعمال التنقيب عن المعادن الثمينة وتهريبها عبر الحدود، ومصدرا للمهاجرين لكسب المال قبل مواصلة رحلتهم إلى ليبيا ثم أوروبا.

ونهاية العام الماضي، شهدت المنطقة معارك عنيفة بين عرب قادمين من ليبيا وعمال مناجم، أسفرت عن سقوط 30 قتيلا و 200 جريح، حسب أرقام الجمعية التشادية لحقوق الإنسان.

وكان الجيش الليبي قد أطلق منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية لتحرير الجنوب الليبي من العصابات المسلّحة القادمة من وراء الحدود وتأمينه، استطاع من خلالها تعزيز نفوذه في مدن الجنوب المليئة بالجريمة والصراعات القبلية، واستعادة النظام.