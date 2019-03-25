الجزائر.. سوناطراك ترد عن قضية تصدير الغاز مجانا لفرنسا

أكد نائب الرئیس المكلف بالنشاطات التجارية لمجمع سوناطراك "عصب الاقتصاد الجزائري وعملاق النفط في البلاد"، أحمد الھاشمي مزيغي، الیوم الاثنین، أن الجزائر "لم تصدر أبدا الغاز أو المنتجات السائلة الأخرى مجاناً" إلى عملائھا.

وقال مزيغي في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، ردا على سؤال حول المعلومات المداولة بشأن تصدير الغاز الجزائري إلى فرنسا مجانا "من المستحیل تصدير الغاز مجانا. أو أي منتج سائل (من المحروقات) إلى فرنسا أو أي بلد آخر".

وأضاف المتحدث أن "الإجراءات المتخذة في عملیات التصدير، يجب أن يكون ھناك إعلان جمركي، يتضمن الحجم والسعر، وبدون الإعلان عن السعر والحجم لا يمكنك تصدير أي شيء".

وامتنع جزائريون، أمس الأحد، عن تسديد فواتير الكهرباء والغاز، وطلبوا من السلطات إرسالها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدفعها، في إشارة إلى أن باريس تستفيد من غاز بلادهم مجاناً، بعد الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد.

ووفقاً لمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض مواطنون في ولايات باتنة وسكيكدة وتبسة وخنشلة وتلمسان، تسديد فواتيرهم إلى شركة "سونلغاز" المملوكة للدولة، في أسلوب احتجاجي جديد، للتنديد "باستفادة فرنسا من ثروات الجزائريين مجانا".

ولكن هذه الخطوة أثارت انقسام الجزائريين، بين من رحب بها وقال إنها وسيلة ضغط جيّدة للكشف عن تاريخ المعاملات وصفقات النفط بين الجزائر وفرنسا، ومن رأى أنها انحراف عن مطالب الحراك الشعبي وانسياق نحو الفوضى وإضرار بالمصلحة العامة.

وجاء هذا التحرك، بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، كشف فيه عن "استفادة فرنسا من الغاز الجزائري مجاناً منذ نحو 16 عاماً"، وقبله تقارير إعلامية إيطالية، تحدثت عن استغلال فرنسا لثروات الطاقة الجزائرية بالمجان ومنذ فترة طويلة، الأمر الذي أثار غضب الشارع الجزائري.