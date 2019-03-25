بعد تداول اسمه لرئاسة الجزائر.. حمروش يقطع الشك باليقين

ردَّ رئیس الحكومة الجزائري الأسبق، مولود حمروش، الیوم الاثنین، على كل الأخبار التي تضع اسمه كفاعل أساسي في المرحلة الانتقالية وحتى كمرشح للرئاسيات المقبلة.

وكتب حمروش في بیان نشره بعنوان "المواعید النھائیة الخاطئة والقضايا الحقیقیة" أن "تصريحات الجھات الفاعلة السیاسیة والمواقع

الإخبارية والشبكات الاجتماعية ومقالات الصحف تتحدث وتعرض، من وقت لآخر، أسماء المرشحین المقبولین لإجراء انتخابات محتملة أو حالات انتقالیة".

وتابع موضحا "أود أن أسترعي انتباه الرأي العام، ومرتادي ھذه الشبكات الاجتماعية ومواقع الأخبار، أنا لست مرشحا على الإطلاق".

وأردف "لن أكون مرشحا لأي ھیئات انتقالیة أو انتخابات مستقبلیة بغض النظر عن طبیعتھا ومواعیدھا النھائیة وشروطھا".

قبل أن يخلص إلى القول بأنه سیعبر عن رأيه كلما شعر أن وجھة نظره "يمكن أن تنیر الرأي العام أو تنبه الإخوة المواطنین".