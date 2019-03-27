العثور على نجل السفير الليبي بالأردن جثة هامدة بسيارته

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأربعاء، على جثة نجل السفير الليبي في عمان مصابا بطلقة واحدة في الرأس.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن الأجهزة الأمنية عثرت، صباح الأربعاء، على جثّة ملقاة بمنطقة عبدون في العاصمة عمان، تبيّن أنها تعود إلى نجل السفير الليبي بالأردن محمد حسن البرغثي. وأضافت أن العثور على الجثّة، جاء بعد ساعات من إبلاغ السفير الأجهزة الأمنية باختفاء ابنه العشريني حسن البرغثي، مشيرة إلى أنّه تم نقل الجثّة إلى الطب الشرعي للتأكد من أسباب الوفاة، فيما فتحت أجهزة الأمن تحقيقا للوقوف على ملابسات هذه الوفاة الغامضة، حول ما إذا كانت عملية قتل أو انتحار.

وأكد المستشار الإعلامي بالسفارة الليبية في عمان صلاح الغزالي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، خبر وفاة نجل السفير الليبي بالأردن، في انتظار الكشف عن تفاصيل الحادثة.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس بأن التحقيقات الأولية تشير إلى انتحاره.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "الأجهزة الأمنية عثرت الأربعاء على حسن محمد حسن البرغثي داخل سيارة وهو مصاب بطلقة واحدة في الرأس من مسدسه بعد إبلاغ عائلته عن تغيبه عن المنزل ليوم واحد".

كما أوضح أن "البرغثي كان يعاني من الاكتئاب، وتغيب عن منزله من أمس الثلاثاء".

في المقابل، لم تعلق السفارة الليبية في عمان بشكل رسمي على الحادثة.