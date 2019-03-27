موقع جزائري: استقالة رئيس المخابرات بشير طرطاق

نقل موقع ألجيري بارت عن "مصادر موثوقة" أن رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق قدم استقالته.

تأتي الاستقالة بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، أحمد قايد صلاح تفعيل المادة 102.

وحسب الموقع، فإن العلاقات بين طرطاق وقايد صلاح كانت "متوترة وغير ودية".

موضوع يهمك عقب طلب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، الثلاثاء، بتفعيل المادة 102 من... مواقف الأحزاب الجزائرية من تطبيق المادة 102 من الدستور المغرب العربي

وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات ضد رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة، طالب صالح، بإطلاق عملية دستورية تفضي إلى إعلان بوتفليقة غير لائق صحياً لتولي منصب الرئيس.

وصالح يعد من أكبر الشخصيات المؤثرة على الساحة السياسية الجزائرية. وقال صالح الثلاثاء في تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري إن "الضمان الوحيد للاستقرار السياسي" هو تطبيق مادة الدستور الجزائري التي تمكن المجلس الدستوري من تحديد ما إذا كان الرئيس مريضا جدا لممارسة مهامه بالكامل ومطالبة المشرعين بإعلانه غير لائق صحيا.

وإذا حصل الطلب على موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، يتولى رئيس مجلس الشيوخ مسؤولية الحكومة حتى إجراء انتخابات رئاسية، وفقا لهذا الإجراء الدستوري.

ودعا المتظاهرون إلى تفعيل المادة 102 خلال احتجاجات حاشدة تشهدها الجزائر كل يوم جمعة منذ 22 فبراير.

ويتهم المتظاهرون بوتفليقة وبطانته بالفساد، والاستيلاء على ثروات البلد الغني بالغاز وعدم المبالاة بمخاوف الجزائريين العاديين، لا سيما الشباب المكافح.