الجزائر.. اعتقال مدير قناة انتقد شقيق بوتفليقة

أعلن مجمع الشروق الإعلامي، اعتقال مديره العام، علي فضيل، وذلك بعد يوم واحد على تصريحات، انتقد فيها شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة، واتهمّه بتسيير البلاد بطريقة غير دستورية.

وأوضحت قناة " الشروق نيوز"، أنّ عملية اعتقاله، تمّت صباح الخميس بالجزائر العاصمة، من طرف جهة أمنية، محمّلة جهات الاعتقال، المسؤولية كاملة عن سلامة مديرها العام، فضيل.

وتأتي عملية الإيقاف بعد يوم واحد على تصريحات أدلى بها فضيل لقناة الشروق التي يديرها، قال فيها إن شقيق الرئيس بوتفليقة، السعيد "هو من يتحكم في الجزائر وإنه الرئيس الفعلي للبلاد"، موضحاً أنه هو الذي "يشرف على كل التعيينات والقرارات التي تصدر من الرئيس، مستغلا مرضه"، واتهمه باختطاف وسرقة ختم الرئاسة.

ودعا فضيل الجيش إلى التدخل، لاسترجاع ختم الرئيس من شقيق بوتفليقة، لأنه "شخص لا يمتلك أيّ سلطة دستورية وقانونية، ويتحكم في القرارات المصيرية لأمّة كاملة"، معتبرا أن هذا يعدّ "إهانة للشعب الجزائري".