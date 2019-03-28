تجاهلا ترمب.. المغرب والأردن: ضم إسرائيل للجولان باطل

أكد ملك المغرب، محمد السادس، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، في بيان مشترك، الخميس، أن قرار إسرائيل ضم هضبة الجولان المحتلة هو "قرار غير شرعي وباطل".

وقال البيان إن "قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل غير شرعي وباطل، ويشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية، خصوصا قرارات مجلس الأمن".

ولم يعلق البيان في شكل مباشر على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وضمتها العام 1981.

ودافعت الولايات المتّحدة، الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي عن هذا القرار، وهو موقف دانه بالإجماع شركاؤها الـ14 الآخرون في الأمم المتّحدة خلال جلسة طارئة عقدت بطلب من سوريا.

وأكد البيان الذي تلاه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أنه "وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فإن الجولان أرض سورية محتلة".

وزار العاهل الأردني، المغرب في إطار جولة تشمل أيضا إيطاليا وفرنسا وتونس.

واعتبرت جامعة الدول العربية، التي علقت منذ سنوات عضوية سوريا فيها، على لسان أمينها، أحمد أبو الغيط، الاثنين، أنّ الاعتراف الأميركي بالسيادة الأسرائيلية على الجولان "باطل شكلاً وموضوعاً".

كما دانت منظمة التعاون الإسلامي الخطوة، الثلاثاء، ووصفتها بأنها "مخالفة صريحة للقانون الدولي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويُعدّ الجولان منطقة استراتيجية، كونها غنية بالمياه ويطل الجزء المحتل منها على الجليل وبحيرة طبريا.