وزير خارجية المغرب: العلاقات مع دول الخليج استراتيجية

وصف ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، العلاقات مع دول الخليج، بأنها "علاقات مهمة واستراتيجية"، معلنا عن وجود "رغبة في الحفاظ عليها".

ففي جواب عن سؤال لمراسل العربية، في ندوة صحافية مع وزير الخارجية الأردني، في مدينة الدار البيضاء، أوضح وزير الخارجية المغربي "ربما قد لا نتفق على كل شيء".

وأوضح "ربما قد يكون هنالك اختلاف في الرؤية، في بعض النقاط، لأن السياسة الخارجية هي سياسة سيادية".

هذا وذكر وزير خارجية الرباط أن "المملكة المغربية قائمة على مبادئ"، أي أن السياسة الخارجية المغربية "قائمة على ثوابت"، مضيفا أن "الرغبة أكيدة في التنسيق"، ووضح في نفس الوقت، أن "التنسيق ليس ضد أحد، ولكنه تنسيق لدعم رؤية مشتركة، وتأكيد المواقف حول قضايا عربية مصيرية".

وبين وزير خارجية المغرب أن الرباط تأخذ مواقفها الخارجية" بناء "على مبادئها وعلى ثوابتا".

وكشف بوريطة عن استعداد المغرب في جميع الحالات، من أجل الاستمرار في التنسيق مع دول الخليج، لأنها "علاقات تاريخية"، موضحا أن "الرغبة يجب أن تكون من الجانبين، أي أن تكون متقاسمة، وألا يجب البحث عن بدائل".