الخارجية الجزائرية تنفي حجز جوازات دبلوماسية لكبار المسؤولين

نفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قيام أي جهة أمنية بحجز جوازات السفر الدبلوماسية.

وجاء في بيان الوزارة "الأخبار المتداولة من قبل بعض وسائل الإعلام خاصة الإلكترونية حول حجز جهة أمنية لجوازات السفر الدبلوماسية لا أساس لها من الصحة".

وأضاف البيان "نذكر أن هذا الصنف من جوازات السفر يسلم فقط للأشخاص المخولين قانونا، وتؤكد الوزارة أنه لم يتم سحب أي جواز دبلوماسي من قبل أي جهة كانت".

واحتشد آلاف الجزائريين بساحة البريد المركزي بقلب الجزائر العاصمة، اليوم الجمعة، ومنهم من قضى الليلة بالمكان، للمشاركة في الجمعة السادسة من الحراك المطالب بالتغيير السياسي والرافض لبقاء بوتفليقة ومن حوله في سدة الحكم.

وتأخذ جمعة اليوم طابعا خاصا بعد تصريحات الفريق أحمد قايد صالح المنادية بتفعيل المادة 102 التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهوية.