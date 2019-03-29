وزير خارجية فرنسا معجب بكرامة وكبرياء الشعب الجزائري

أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بـ"التصرف الحضاري المميز" للشعب الجزائري الذي تظاهر مجددا الجمعة للمطالبة برحيل رموز النظام بأكملهم، معتبرا أن مرحلة انتقالية باتت "ضرورية الآن".

وصرح للإعلام في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة "أنا معجب بكرامة وكبرياء الشعب الجزائري. إنها مرحلة صعبة في تاريخه وفي الوقت نفسه يتصرف بشكل حضاري مميز".

وقال: "على الجزائر أن تقرر مصيرها بنفسها. يساهم الشعب من خلال هذه التظاهرات في إظهار انتمائه لهذا البلد وفخره به. بالتالي على العملية الانتقالية التي ستطبق والتي باتت ضرورية الآن أن تجري في أفضل الشروط".

وأضاف "أثق تماما بالشعب الجزائري لحل هذه الأزمة".

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ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إلى تفعيل إجراء دستوري لتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر إعلان عجزه عن ممارسة مهامه بسبب المرض الذي يقعده منذ 2013، علما أنه موجود في السلطة منذ عشرين عاما.

وطالب متظاهرون الجمعة في الجزائر للأسبوع السادس على التوالي برحيل رموز النظام بأكملهم.