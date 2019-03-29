رئيس مجلس الأمة ينوب بوتفليقة في القمة العرببية

كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بتمثيله في القمة العربية التي ستنطلق الأحد، بالعاصمة تونس، وذلك بعد أيام على دعوة الجيش لتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، اليوم الجمعة، إنه "تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد السبسي، عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتمثيله في القمة الـ30 لجامعة الدول العربية التي ستنعقد في تونس يوم 31 مارس، وسيكون مرفوقا برمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية".

وهذه ليست المرة الأولى التي سيقود فيها عبد القادر بن صالح الوفد الجزائري في القمة العربية، حيث تعوّد بوتفليقة منذ تعرضه إلى وعكة صحية عام 2013 على تكليفه لينوبه في اجتماعات القمم العربية، باعتباره الرجل الثاني في الدولة.

في الأثناء، تعيش الجزائر على وقع احتجاجات كبرى، اليوم الجمعة، يطالب فيها المتظاهرون بإنهاء حكم بوتفليقة ورحيل كل رموز النظام، وإحداث تغيير سياسي جذري في البلاد تكون فيه السلطة للشعب.

ودعا الجيش، الأربعاء، إلى تطبيق المادة 102 التي تنظم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وقد قوبل مقترحه بترحيب من قبل أحزاب السلطة وعلى رأسهم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، فيما رفضه مؤيدو الحراك الشعبي، لأنه يحمي النظام ويضمن استمراريته في قيادة المرحلة المقبلة.

ويعدّ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الشخصية المرشحة لخلافة بوتفليقة، في حال تفعيل المادة 102 من قبل المجلس الدستوري، أو في حالة استقالته.