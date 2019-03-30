اجتماع رباعي حول ليبيا على هامش قمة تونس

أعلن الناطق باسم القمة العربية، محمود الخميري، أن اللجنة الرباعية التي تضم كلاً من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، ستجتمع بتونس اليوم السبت، في إطار اجتماعاتها الدورية بخصوص الملف الليبي.

وأكد الخميري تمسك الجامعة العربية والقادة بدعم الحل سياسي للأزمة الليبية، بعيداً عن الحل العسكري ودون أي تدخل أجنبي، وذلك من خلال دعوة كل الفرقاء إلى الجلوس على طاولة المفاوضات في إطار ليبي- ليبي وتحت مظلة منظمة الأمم المتحدة.

وتعترف القمة العربية فقط بحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج، المعترف بها دولياً، وفق الخميري.

وتستضيف تونس، الأحد، القمة العربية الثلاثين، التي يشارك فيها حوالي 20 رئيس دولة، بينهم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وصل الخميس إلى تونس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

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وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أعلن في 20 آذار/مارس، أن المنظمة الدولية ستعقد مؤتمراً في مدينة غدامس الليبية في الفترة من 14 إلى 16 إبريل/نيسان لبحث حل الصراع.

وقال سلامة للصحافيين إنه يأمل أن يكون المؤتمر فرصة جديدة لاستقرار ليبيا.

كما شدد على أن المؤتمر سيحضره "الليبيون فقط"، حيث سيتم دعوة "كل الفئات السياسية الليبية دون أي استثناء"، مشيراً إلى ما بين 120 و150 شخصاً سيشاركون فيه.

وتابع: "لن نقصي أي طرف ليبي عن الملتقى الليبي".

كذلك أوضح سلامة أن "الأعمال التحضيرية للملتقى الليبي جرت في كل أنحاء البلاد.. المؤتمر سيكون على أرض ليبية وبمخرجات ليبية خالصة"، شارحاً أن "فكرة الملتقى قائمة على فكرة أن يتفق الليبيون على خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية".

وأضاف: "سأطلب في الملتقى الوطني تحديد موعد الانتخابات"، معتبراً أن "الأغلبية الصامتة في ليبيا تريد انتخابات برلمانية ورئاسية وبلدية.. التعطيل وتأجيل الانتخابات أمران غير صحيَيْن. ليس من مصلحة الليبيين التعطيل أو العرقلة"، محذراً من أنه "إذا استمر تعطيل التشريع سنقترح اختيار طرق بديلة".