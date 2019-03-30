مناوشات ببيت أكبر تكتل نقابي بالجزائر ومطالبات برحيل رأسه

احتج نقابيو الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم السبت، ضد الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد أمام مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي بالعاصمة.

وشهد مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، مناوشات بين مؤيدي الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، والمحتجين المطالبين برحيله.

وقد أوصد الموالون لسيدي السعيد، اليوم السبت، أبواب المركزية النقابية، أمام النقابيين المحتجين، الذين حاولوا الدخول.

وصرح نقابيون لوسائل إعلام محلية، أن الأمين العام سيدي السعيد، يمتلك ملفات فساد، تحتم عليه ترك المركزية النقابية.

وأشاروا إلى أن ما حدث اليوم أمام المركزية النقابية، وصمة عار، ستبقى بالجبين.