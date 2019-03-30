هذه مشاريع القرارات المرتقبة في القمة العربية بتونس

ترشح عن الاجتماعات المنعقدة في تونس الآن في سياق القمة العربية بعض مشاريع القرارات، التي من المرتقب أن يتخذها القادة العرب المجتمعين.

أول هذه القرارات، إدانة قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول اعتراف أميركا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

كما من المرتقب أن يتم رفض أي مبادرة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين "لا تنسجم مع المرجعيات الدولية"، كما سيتم الإعلان عن اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تنقل سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

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في سياق آخر، تشير مشاريع القرارات التي سيتم اتخاذها في تونس إلى إدانة تدخلات إيران في شؤون الدول العربية، بالإضافة لإدانة إطلاق صواريخ إيرانية الصنع من قبل الحوثيين في اليمن على السعودية.

كما سيشدد القادة العرب المجتمعون في تونس على "الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله".

وفي الموضوع الليبي، من المرتقب أن يتم الإعلان عن "رفض التدخل الخارجي" في الشؤون الليبية، والتعبير عن دعم الحل السياسي لأزمة ليبيا.

وفي الملف السوري، تشير مشاريع القرارات إلى "دعم التسوية السياسية للأزمة في سوريا".