حكومة جديدة بالجزائر.. 27 وزيراً بينهم 6 من السابقين

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، الأحد، التشكيلة الرسمية للحكومة الجزائرية المكلفة، وهي مؤلفة من 27 وزيراً بينهم 6 وزراء من الفريق السابق.

وكلف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأقال الرئيس الجزائري، رمطان لعمامرة، من منصبه كوزير للخارجية، وتم تعيين صبري بوقادوم وزيراً للخارجية بحكومة نور الدين بدوي.

وتم الإبقاء على أحمد قايد صالح، رئيساً للأركان نائبا لوزير الدفاع.

وتم تعين محمد لوكال وزيرا للمالية ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة بحكومة تصريف الأعمال

والحكومة الجزائرية الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت على أن يظل نور الدين بدوي رئيسا للوزراء.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام جزائرية، الأحد، أن رئاسة الجمهورية الجزائرية بلغت عدداً كبيراً من الوزراء بإنهاء مهامهم.

وعين بدوي رئيساً للوزراء في 11 مارس آذار بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى، عقب قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي.

بالأسماء..هذه تشكيلة الحكومة الجديدة



الفريق أحمد قايد صالح يحتفظ بمنصبه نائبا لوزيرا الدفاع

سليمان براهمي - وزير العدل

صابري بوقادوم - وزير الخارجية

صلاح الدين دحمون - وزيرا للداخلية

هدى إيمان فرعون - وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال

محمد عرقاب : وزيرا للطاقة

عبد الحكيم بلعابد - وزيرا للتربية الوطنية

يوسف بلمهدي - وزير الشؤون الدينية

محمد لوكال - وزير المالية

موسى دادة - وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين

بوزيد الطيب - وزير التعليم العالي والبحث العلمي

مريم مرداسي - وزيرة الثقافة

كمال بلحود - وزيرا للسكن والعمران

عبد القادر بن مسعود - وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية

غنية الداليا - وزيرة للتضامن وقضايا الأسرة

فاطمة الزهراء زرواطي - وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة

محمد ميراوي - وزيرا للصحة

فتحي خويل - وزير العلاقات مع البرلمان

جميلة تمازيرت - وزيرة الصناعة والمناجم

رؤوف برناوي - وزير الشباب والرياضة

شريف عماري - وزير الفلاحة والتنمية الريقية والصيد البحري

حسن تيجاني هدام - وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي

حسان رابحي - وزير الإتصال، ناطق رسمي باسم الحكومة

الطيب زيتوني - وزير المجاهدين

سعيد جلاب - وزير التجارة

مصطفى كورابة - وزير النقل والأشغال العمومية

علي حمام - وزير الموارد المائية