الجزائر.. ترحيل مراسل وكالة رويترز إلى بلاده

ذكرت مصادر صحافية أن السلطات الجزائرية قامت صباح اليوم الأحد، بتحويل صحافي وكالة رويترز، طارق عمارة، باتجاه بلاده تونس على متن أول رحلة جوية، في أعقاب إصدار السلطات الجزائرية قرارًا بطرده من أراضيها.

قرار الطرد جاء عقب نقل الصحافي أخبارا "مغلوطة" تتحدث عن استخدام الشرطة للرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في مسيرات الجمعة السادسة.

وكانت السلطات الجزائرية، أوقفت السبت، مراسل وكالة "رويترز" للأنباء طارق عمارة، وذلك بعد يوم واحد على تكذيب المديرية العامة للأمن الوطني للأنباء التي نقلتها الوكالة حول قمع المتظاهرين.

ونقلت رويترز، الجمعة، عن شهود عيان، أن الشرطة الجزائرية أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على محتجين في العاصمة الجزائر، بينما احتشد نحو مليون شخص للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الخبر الذي تناقلته عدة قنوات ومواقع إخبارية عربية وعالمية، قبل أن تكذّبه المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، التي نفت استخدام أي نوع من أنواع القوة ضد المتظاهرين، أو تقديمها حصيلة المتظاهرين في العاصمة أو غيرها من المدن.

والصحافي طارق عمارة الذي يحمل الجنسية التونسية، وصل إلى الجزائر العاصمة يوم الخميس الماضي لتغطية الحراك الشعبي، وذلك بعد حصوله على بطاقة اعتماد من السلطات الجزائرية.

وأكدت نقابة الصحافيين التونسيين خبر إيقاف عمارة، مضيفة أنها تتابع مع السلطات التونسية هذه القضية.